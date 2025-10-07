Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Politique
© MOHAMMED BADRA / AFP
Crise de régime

Puisqu'Emmanuel Macron est le vrai noeud du problème, par quelles voies pourrait-il être la solution ?

Emmanuel Macron est aujourd’hui confronté à une impopularité abyssale et une crise institutionnelle inédite sous la Ve République. Isolé, sans majorité stable, et désavoué par une partie de ses anciens soutiens, le président incarne à la fois le symptôme et le verrou de la paralysie politique actuelle. Pourtant, du fait même de la Constitution, il reste au centre du jeu. Démission, dissolution, référendum, gouvernement technique ou union nationale : toutes les issues possibles passent par lui. Mais en a-t-il encore le crédit politique, l'autorité ou les relais pour imposer une sortie de crise ?

avec Christophe BouillaudetBertrand Saint-Germain
author imageChristophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

author imageBertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).

Puisqu'Emmanuel Macron est le vrai noeud du problème, par quelles voies pourrait-il être la solution ?

