Crise de régime

Puisqu'Emmanuel Macron est le vrai noeud du problème, par quelles voies pourrait-il être la solution ?

Emmanuel Macron est aujourd’hui confronté à une impopularité abyssale et une crise institutionnelle inédite sous la Ve République. Isolé, sans majorité stable, et désavoué par une partie de ses anciens soutiens, le président incarne à la fois le symptôme et le verrou de la paralysie politique actuelle. Pourtant, du fait même de la Constitution, il reste au centre du jeu. Démission, dissolution, référendum, gouvernement technique ou union nationale : toutes les issues possibles passent par lui. Mais en a-t-il encore le crédit politique, l'autorité ou les relais pour imposer une sortie de crise ?