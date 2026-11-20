LONG PARCOURS
20 novembre 2026
Procès de l’explosion de la rue de Trévise : l’indécence « tranquille » des assureurs et de la Mairie de Paris
Près de huit ans après la catastrophe de la rue de Trévise, les audiences consacrées aux parties civiles révèlent l'ampleur des traumatismes subis par les survivants et les familles endeuillées. Au-delà du drame initial causé par la rupture d'une canalisation de gaz, les témoignages dénoncent la lenteur administrative, le pinaillage des assureurs et l'indifférence de la mairie de Paris dans le processus d'indemnisation.
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Ce qu'il faut en retenir :
Détresse des victimes : Le bilan fait état de quatre morts et plus de 220 blessés, dont de nombreuses victimes et familles endeuillées attendent toujours réparation près de huit ans après les faits.
Indemnisation paralysée : Retardé de trois ans par la mairie de Paris, l'accord-cadre géré par le cabinet Sedgwick bloque encore des dizaines de dossiers et retient neuf millions d'euros non distribués.
Maltraitance administrative : Entre justifications humiliantes des assureurs, licenciements abusifs et soins médicaux bloqués, les sinistrés dénoncent un traitement comptable jugé inhumain.
Défaillances techniques : L'enquête attribue l'explosion à l'affaissement du sol provoqué par des fuites d'eau non réparées, imposant un meilleur suivi des réseaux souterrains parisiens.
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MOTS-CLESRue de Trévise , procès , Indemnisation , victimes , Mairie de Paris , GRDF , assurances , Sedgwick
THEMATIQUESJustice
Isabelle Horlans est journaliste depuis trente ans. Elle a travaillé en presse écrite et à la télévision, couvert des faits divers, des procès, des guerres. Elle est aussi l’auteur de plusieurs livres dont L'amour (fou) pour un criminel (Cherche Midi).
Isabelle Horlans est journaliste depuis trente ans. Elle a travaillé en presse écrite et à la télévision, couvert des faits divers, des procès, des guerres. Elle est aussi l’auteur de plusieurs livres dont L'amour (fou) pour un criminel (Cherche Midi).