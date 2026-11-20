LONG PARCOURS

Procès de l’explosion de la rue de Trévise : l’indécence « tranquille » des assureurs et de la Mairie de Paris

Près de huit ans après la catastrophe de la rue de Trévise, les audiences consacrées aux parties civiles révèlent l'ampleur des traumatismes subis par les survivants et les familles endeuillées. Au-delà du drame initial causé par la rupture d'une canalisation de gaz, les témoignages dénoncent la lenteur administrative, le pinaillage des assureurs et l'indifférence de la mairie de Paris dans le processus d'indemnisation.