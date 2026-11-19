POINT DE VUE

Marcel et la peur : lettre ouverte à un professeur très courageux (derrière son pseudo)

Après la révélation de son identité et de sa profession d'enseignant, le titulaire du compte X « Marcel » (@realmarcel1), suivi par plus de 200 000 abonnés, a publié un texte dans lequel il dit éprouver de la peur, moteur selon lui de son engagement contre le fascisme, la haine et les menaces qui pèseraient sur la société. Ce plaidoyer résonne singulièrement au regard des méthodes qu'il a employées sur ce réseau. Ancien policier, Sébastien Jallamion lui adresse cette lettre ouverte pour souligner une contradiction : celle d'un homme qui découvre la vulnérabilité de l'exposition publique après avoir contribué à désigner d'autres personnes à la vindicte numérique.