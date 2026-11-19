PAILLE, POUTRE ET COURAGE POLITIQUE
19 novembre 2026
Édouard Philippe, l’homme qui prétend à la fermeté en ignorant les obstacles juridiques à son programme
En présentant le premier volet de son programme ce 18 novembre, Édouard Philippe s’est posé en garant de l’État de droit face aux extrêmes. Pourtant, l’analyse juridique de ses propositions vouées à afficher rigueur et fermeté révèle que celles-ci risquent elles-mêmes d’être censurées au niveau européen, sinon par le Conseil constitutionnel. Décryptage entre censures quasi certaines, réformes sous haute surveillance et mesures tout à fait applicables.
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Ce qu'il faut en retenir :
Blocage européen sur les magistrats : Si interdire aux juges de se syndiquer semble possible en droit interne, la Cour européenne des droits de l'homme impose un cadre associatif apolitique.
Censure des dispositifs d'exception : Les perquisitions administratives visant des manifestants fichés et les décisions individuelles par IA se heurtent directement aux garanties constitutionnelles.
Liberté sur les réformes sociales : La fin du statut de fonctionnaire hors régalien, la retraite à 65 ans ou la sortie des 35 heures relèvent de la loi ordinaire et ne posent aucun obstacle juridique.
Verrou de la hiérarchie des normes : La supériorité des traités internationaux sur la loi nationale contraint les juges français à écarter toute disposition jugée contraire au droit européen.
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MOTS-CLESEdouard Philippe , candidature , élection présidentielle , programme , Conseil constitutionnel
THEMATIQUESPolitique
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.