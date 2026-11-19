Blocage européen sur les magistrats : Si interdire aux juges de se syndiquer semble possible en droit interne, la Cour européenne des droits de l'homme impose un cadre associatif apolitique.

Censure des dispositifs d'exception : Les perquisitions administratives visant des manifestants fichés et les décisions individuelles par IA se heurtent directement aux garanties constitutionnelles.

Liberté sur les réformes sociales : La fin du statut de fonctionnaire hors régalien, la retraite à 65 ans ou la sortie des 35 heures relèvent de la loi ordinaire et ne posent aucun obstacle juridique.