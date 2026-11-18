NON REGLEMENT DE COMPTE

Nouvelle réforme des retraites : les calculs hasardeux du Rassemblement national

Marine Le Pen a présenté son projet pour « réparer » le système de retraites. Elle maintient la promesse d’un départ entre 60 et 62 ans et finance désormais l’essentiel de son surcoût par des économies. Mais le compte n’y est toujours pas à long terme, et le pilier de capitalisation obligatoire repose sur de l’argent public déplacé d’une poche à l’autre.