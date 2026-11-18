NON REGLEMENT DE COMPTE
18 novembre 2026
Nouvelle réforme des retraites : les calculs hasardeux du Rassemblement national
Marine Le Pen a présenté son projet pour « réparer » le système de retraites. Elle maintient la promesse d’un départ entre 60 et 62 ans et finance désormais l’essentiel de son surcoût par des économies. Mais le compte n’y est toujours pas à long terme, et le pilier de capitalisation obligatoire repose sur de l’argent public déplacé d’une poche à l’autre.
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Ce qu'il faut en retenir :
Un demi-virage : sur 18,6 milliards d’euros de surcoût, environ 15 seraient couverts par de vraies économies.
Un système toujours pas viable : sans indexation de l’âge de départ et de la durée de cotisation sur l’espérance de vie, la trajectoire à long terme n’est pas redressée.
Des perdants bien identifiés : carrières hachées, temps très partiels, jeunes privés de premier emploi stable. Les gagnants sont les carrières linéaires, comme celles des agents de la SNCF.
Une « capitalisation sans effort » : le pilier est cohérent, mais il est alimenté par des transferts de charges, sans argent nouveau, et le RN refuse toute sous-indexation des pensions.
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THEMATIQUESPolitique
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.