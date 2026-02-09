SYSTEME CARCERAL
9 février 2026
Prisons : l’ère Macron, une spirale pénitentiaire infernale
Surpopulation explosive, prisons délabrées, personnels épuisés, trafics hors de contrôle : derrière les coups de menton sécuritaires du pouvoir, l’univers carcéral français s’enfonce dans une crise systémique. L’État de la sécurité en France révèle une pénitentiaire au bord de la rupture, symptôme d’un échec politique désormais impossible à masquer.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
