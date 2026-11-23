RUPTURE OU COMPROMISSION
23 novembre 2026
Primaire : la fin de la droite d'opposition
Plutôt que d'incarner une rupture claire avec un macronisme qui mène la France au désastre, la droite se compromet avec les comptables du fiasco. Analyse d'une faute stratégique sur fond de tactique politique dont notre pays paiera l'addition.
4 min de lecture
Voilà une image qui va tourner en boucle pendant des mois, et elle dit tout. Bruno Retailleau et David Lisnard aux côtés d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, souriants, réunis, réconciliés dans la scénarisation médiatique d'une primaire présentée comme « ouverte ». Derrière le petit calcul politicien, c’est la photographie d'une faute majeure car on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens : les deux principaux prétendants de la droite s'assoient à la table des deux principaux héritiers du président de la République qu'ils prétendent combattre.
Bonnet blanc et blanc bonnet : une primaire du bloc central
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français