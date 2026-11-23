Voilà une image qui va tourner en boucle pendant des mois, et elle dit tout. Bruno Retailleau et David Lisnard aux côtés d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, souriants, réunis, réconciliés dans la scénarisation médiatique d'une primaire présentée comme « ouverte ». Derrière le petit calcul politicien, c’est la photographie d'une faute majeure car on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens : les deux principaux prétendants de la droite s'assoient à la table des deux principaux héritiers du président de la République qu'ils prétendent combattre.