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Blurred backgroundDonald Trump arrive à Rocky Mount, en Caroline du Nord, pour prendre la parole lors d'un rassemblement politique le 19 décembre 2025.
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OPINION

29 octobre 2026

Pourquoi plus des deux tiers des Américains estiment que leur pays est en déclin

L’inflation engendre de réelles difficultés économiques. Les inquiétudes concernant les coûts des soins de santé ont fortement augmenté. Par ailleurs, 7 Américains sur 10 estiment que le pays est en déclin.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , opinion , déclin , Occident , Santé , inflation , Donald Trump

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Dante Chinni

Dante Chinni est un journaliste spécialisé dans les données et la politique, et dirige l’« American Communities Project », basé au sein de l’école de journalisme de la Michigan State University (MSU). Il est lauréat du prix Knight-Batten pour l’innovation dans le journalisme et coauteur de l’ouvrage Our Patchwork Nation. Dante Chinni collabore au Wall Street Journal et à l’émission Meet the Press sur NBC News, pour laquelle il réalise la rubrique hebdomadaire « Data Download ».

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Ari Pinkus

Ari Pinkus évolue au carrefour des idées, en tant que chercheuse, rédactrice/éditrice et cheffe de projet. Actuellement, elle collabore à deux plateformes numériques. Elle est chercheuse et responsable au sein de l’« American Communities Project », basé à l’université d’État du Michigan (Michigan State University), où elle étudie et valorise des travaux de recherche sur les tendances.