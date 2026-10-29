Dante Chinni est un journaliste spécialisé dans les données et la politique, et dirige l’« American Communities Project », basé au sein de l’école de journalisme de la Michigan State University (MSU). Il est lauréat du prix Knight-Batten pour l’innovation dans le journalisme et coauteur de l’ouvrage Our Patchwork Nation. Dante Chinni collabore au Wall Street Journal et à l’émission Meet the Press sur NBC News, pour laquelle il réalise la rubrique hebdomadaire « Data Download ».