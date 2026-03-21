AU-DELA DE L’UTERUS
21 mars 2026
Pourquoi l'endométriose devrait être classée comme une maladie inflammatoire de l'ensemble du corps
Longtemps réduite à une pathologie du système reproducteur, l’endométriose apparaît aujourd’hui comme une maladie inflammatoire systémique, impliquant l’ensemble du corps et le système immunitaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en biochimie et immunologie, Université de Swansea
Chargé de recherche senior et data scientist en sciences des données de santé, Université de Swansea
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Maître de conférences en biochimie et immunologie, Université de Swansea
Chargé de recherche senior et data scientist en sciences des données de santé, Université de Swansea