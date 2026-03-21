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Une consultation chez le médecin. (Image d'illustration)
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AU-DELA DE L’UTERUS

21 mars 2026

Pourquoi l'endométriose devrait être classée comme une maladie inflammatoire de l'ensemble du corps

Longtemps réduite à une pathologie du système reproducteur, l’endométriose apparaît aujourd’hui comme une maladie inflammatoire systémique, impliquant l’ensemble du corps et le système immunitaire.

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MOTS-CLES

santé , endométriose , inflammation , maladie auto-immune , utérus , gynécologie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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April Rees

Maître de conférences en biochimie et immunologie, Université de Swansea


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Laura Elizabeth Cowley

Chargé de recherche senior et data scientist en sciences des données de santé, Université de Swansea