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La pseudoscience comble ce manque perçu par le spectacle : des extraterrestres ont construit les pyramides ; des forces mystérieuses ont érigé Göbekli Tepe ; des super-technologies oubliées ont façonné les murs de Troie.
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EXPLICATIONS

20 mars 2026

Pourquoi certains croient encore que les extraterrestres ont façonné les civilisations anciennes

Les hommes préhistoriques auraient-ils vraiment pu construire les pyramides sans aide extraterrestre ? Ou bien ces questions révèlent-elles davantage nos angoisses modernes que le passé lui-même ?

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MOTS-CLES

pyramides , Egypte , pseudoscience , extraterrestres , civilisations anciennes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Stephan Blum

Stephan Blum est employé scientifique, Institut de préhistoire et d'histoire ancienne et d'archéologie médiévale, Université de Tübingen.

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Stefan Baumann

Stefan Baumann a étudié l'égyptologie, la préhistoire et les lettres classiques à l'université de Tübingen, où il a obtenu son doctorat en égyptologie (2018, summa cum laude) publié sous le titre Schatzkammern : Ihre Dekroartion und Raumkonzeption in ägyptischen Tempeln der griechisch-römischen Zeit, 2 vols. (Studien zur spätägyptischen Religion 19). Wiesbaden : Harrassowitz, 2018.

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