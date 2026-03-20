EXPLICATIONS
20 mars 2026
Pourquoi certains croient encore que les extraterrestres ont façonné les civilisations anciennes
Les hommes préhistoriques auraient-ils vraiment pu construire les pyramides sans aide extraterrestre ? Ou bien ces questions révèlent-elles davantage nos angoisses modernes que le passé lui-même ?
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THEMATIQUESScience
Stephan Blum est employé scientifique, Institut de préhistoire et d'histoire ancienne et d'archéologie médiévale, Université de Tübingen.
Stefan Baumann a étudié l'égyptologie, la préhistoire et les lettres classiques à l'université de Tübingen, où il a obtenu son doctorat en égyptologie (2018, summa cum laude) publié sous le titre Schatzkammern : Ihre Dekroartion und Raumkonzeption in ägyptischen Tempeln der griechisch-römischen Zeit, 2 vols. (Studien zur spätägyptischen Religion 19). Wiesbaden : Harrassowitz, 2018.
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Stephan Blum est employé scientifique, Institut de préhistoire et d'histoire ancienne et d'archéologie médiévale, Université de Tübingen.
Stefan Baumann a étudié l'égyptologie, la préhistoire et les lettres classiques à l'université de Tübingen, où il a obtenu son doctorat en égyptologie (2018, summa cum laude) publié sous le titre Schatzkammern : Ihre Dekroartion und Raumkonzeption in ägyptischen Tempeln der griechisch-römischen Zeit, 2 vols. (Studien zur spätägyptischen Religion 19). Wiesbaden : Harrassowitz, 2018.