POPULATION MONDIALE

Pour la première fois dans l’histoire, le nombre de seniors dépasse celui des jeunes enfants sur la planète et voilà ce que ça va révolutionner

Pour la première fois dans l'histoire, la planète compte plus de seniors de 65 ans que d’enfants de moins de 5 ans. Ce basculement démographique mondial est le moteur d'une transformation systémique. De la réinvention du travail au nouveau rôle social des aînés, en passant par la recomposition des équilibres mondiaux : tour d'horizon de ce que cette longévité va concrètement révolutionner.