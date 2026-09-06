POPULATION MONDIALE
6 septembre 2026
Pour la première fois dans l’histoire, le nombre de seniors dépasse celui des jeunes enfants sur la planète et voilà ce que ça va révolutionner
Pour la première fois dans l'histoire, la planète compte plus de seniors de 65 ans que d’enfants de moins de 5 ans. Ce basculement démographique mondial est le moteur d'une transformation systémique. De la réinvention du travail au nouveau rôle social des aînés, en passant par la recomposition des équilibres mondiaux : tour d'horizon de ce que cette longévité va concrètement révolutionner.
7 min de lecture
Serge Guérin est professeur à l'INSEEC GE. Il est l’auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont "Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?" (Michalon, 2024), La nouvelle société des seniors (Michalon 2011), La solidarité ça existe... et en plus ça rapporte ! (Michalon, 2013) et Silver Génération. 10 idées fausses à combattre sur les seniors (Michalon, 2015). Il vient de publier La guerre des générations aura-t-elle lieu? (Calmann-Levy, 2017).
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