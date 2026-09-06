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Un couple de personnes âgées marche main dans la main à côté d'une jeune fille à Vincennes,
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POPULATION MONDIALE

6 septembre 2026

Pour la première fois dans l’histoire, le nombre de seniors dépasse celui des jeunes enfants sur la planète et voilà ce que ça va révolutionner

Pour la première fois dans l'histoire, la planète compte plus de seniors de 65 ans que d’enfants de moins de 5 ans. Ce basculement démographique mondial est le moteur d'une transformation systémique. De la réinvention du travail au nouveau rôle social des aînés, en passant par la recomposition des équilibres mondiaux : tour d'horizon de ce que cette longévité va concrètement révolutionner.

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MOTS-CLES

population , monde , planète , réussite , Succès , atouts , jeunes , jeunesse , retraités , senior , personnes âgées , générations , génération Z , europe , États-Unis , Asie , Afrique , démographie , longévité , Population mondiale

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Serge Guérin

Serge Guérin est professeur à l'INSEEC GE. Il est l’auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont "Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?" (Michalon, 2024), La nouvelle société des seniors (Michalon 2011), La solidarité ça existe... et en plus ça rapporte ! (Michalon, 2013) et Silver Génération. 10 idées fausses à combattre sur les seniors (Michalon, 2015). Il vient de publier La guerre des générations aura-t-elle lieu? (Calmann-Levy, 2017).

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