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Des manifestants se rassemblent devant le siège de la Cour constitutionnelle polonaise à Varsovie après que la police a bloqué l'accès au bâtiment du tribunal le 30 octobre 2026
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CONFLIT DE JUGES

3 novembre 2026

Pologne : à chaque camp politique son état de droit…

Vendredi soir, à Varsovie, « l’État de droit » a été rétabli. Mais si, c’est vrai car Donald Tusk l’a dit, et même qu’en plus, il y avait 800 policiers casqués, une juge dont le président de la République conteste la nomination et un serrurier armé d’une disqueuse ! Et le serrurier n’était même pas fonctionnaire, seulement payé par le président du Tribunal constitutionnel qui tentait d’entrer dans son propre tribunal.

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MOTS-CLES

Pologne , Justice , Politique , État de droit

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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