POPULISME TEMPERE

23 juin 2026

Plus fort que Reform UK, plus fort que Starmer : Andy Burnham est-il un modèle potentiel pour la gauche française (et qui sait, une partie de la droite aussi…) ?

Le « King of the North » peut-il inspirer la gauche française ? Propulsé grand favori après la démission de Keir Starmer, Andy Burnham bouscule la politique britannique avec son modèle de Manchester : un populisme pragmatique résumé par la formule « le territoire avant le parti ». Un succès qui pourrait traverser la Manche ? Décryptage.