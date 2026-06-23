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Andy Burnham, nouveau député travailliste de Makerfield, s'adresse à ses partisans et aux médias le lendemain de sa victoire à l'élection partielle, au stade d'Ashton Town FC, à Ashton-in-Makerfield, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 19 juin 2026.
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POPULISME TEMPERE

23 juin 2026

Plus fort que Reform UK, plus fort que Starmer : Andy Burnham est-il un modèle potentiel pour la gauche française (et qui sait, une partie de la droite aussi…) ?

Le « King of the North » peut-il inspirer la gauche française ? Propulsé grand favori après la démission de Keir Starmer, Andy Burnham bouscule la politique britannique avec son modèle de Manchester : un populisme pragmatique résumé par la formule « le territoire avant le parti ». Un succès qui pourrait traverser la Manche ? Décryptage.

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Bannister Peter Go to Bannister Peter page , Guy Dampier Go to Guy Dampier page et Guillaume Lagane Go to Guillaume Lagane page

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MOTS-CLES

Royaume-Uni , Politique , gauche , Labour , Keir Starmer , Andy Burnham , Manchester , populisme , pragmatique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bannister Peter
Journaliste

Peter Bannister est journaliste, philosophe, diplômé de Cambridge. 

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Guy Dampier
Chercheur

Guy Dampier est chercheur sur les questions de souveraineté au Prosperity Institute. Il a notamment co-créé le documentaire Grooming Gangs: Britain’s Shame, qui a joué un rôle déterminant dans la décision de Suella Braverman, alors ministre de l'Intérieur britannique, de lancer une unité spéciale pour s'attaquer à ce phénomène.

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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).