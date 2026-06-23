POPULISME TEMPERE
23 juin 2026
Plus fort que Reform UK, plus fort que Starmer : Andy Burnham est-il un modèle potentiel pour la gauche française (et qui sait, une partie de la droite aussi…) ?
Le « King of the North » peut-il inspirer la gauche française ? Propulsé grand favori après la démission de Keir Starmer, Andy Burnham bouscule la politique britannique avec son modèle de Manchester : un populisme pragmatique résumé par la formule « le territoire avant le parti ». Un succès qui pourrait traverser la Manche ? Décryptage.
14 min de lecture
MOTS-CLESRoyaume-Uni , Politique , gauche , Labour , Keir Starmer , Andy Burnham , Manchester , populisme , pragmatique
THEMATIQUESPolitique
Peter Bannister est journaliste, philosophe, diplômé de Cambridge.
Guy Dampier est chercheur sur les questions de souveraineté au Prosperity Institute. Il a notamment co-créé le documentaire Grooming Gangs: Britain’s Shame, qui a joué un rôle déterminant dans la décision de Suella Braverman, alors ministre de l'Intérieur britannique, de lancer une unité spéciale pour s'attaquer à ce phénomène.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
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Peter Bannister est journaliste, philosophe, diplômé de Cambridge.
Guy Dampier est chercheur sur les questions de souveraineté au Prosperity Institute. Il a notamment co-créé le documentaire Grooming Gangs: Britain’s Shame, qui a joué un rôle déterminant dans la décision de Suella Braverman, alors ministre de l'Intérieur britannique, de lancer une unité spéciale pour s'attaquer à ce phénomène.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).