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Un dermatologue examine des grains de beauté chez un patient, à Quimper, dans l’ouest de la France. (Image d'illustration)
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FAUSSE ALERTE ?

21 juillet 2026

Plus 80 % ? Voilà pourquoi l'explosion des cancers chez les moins de 50 ans est une illusion

L’étude de Zhao et al. publiée en 2023 dans BMJ Oncology a largement alimenté l’idée d’une explosion des cancers chez les moins de 50 ans, évoquant une hausse de 80% depuis trente ans. Mais que disent réellement les chiffres ? La nouvelle étude « Les cancers chez les adultes de moins de cinquante ans « explosent-ils » vraiment ? » par Jérôme Barrière et Jacques Robert pour Afis Science révéle limites d’une lecture brute des statistiques et détaille les tendances françaises, les facteurs de risque établis et les priorités de santé publique.

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MOTS-CLES

Santé , médecine , cancer , Moins de 50 ans , étude , sein , prostate , poumon , Tabagisme , Alimentation , obésité , diabète , Alcool

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Barrière

Le Dr Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer. 