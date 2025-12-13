©
Des clients font leurs achats dans la librairie Amazon Books, située à University Village à Seattle, le 3 novembre 2015.
EFFET BOOMERANG
13 décembre 2025
Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
Pensée pour protéger les librairies indépendantes, la « taxe Amazon » - imposant 3 € de frais de port pour les commandes de livres inférieures à 35 € - semble avoir produit l’effet inverse. Deux ans après son entrée en vigueur, le bilan est sévère. Au lieu d’un report vers les librairies de proximité, le marché s’est contracté et recomposé au détriment des consommateurs.
Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).
