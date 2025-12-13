EFFET BOOMERANG

13 décembre 2025

Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs

Pensée pour protéger les librairies indépendantes, la « taxe Amazon » - imposant 3 € de frais de port pour les commandes de livres inférieures à 35 € - semble avoir produit l’effet inverse. Deux ans après son entrée en vigueur, le bilan est sévère. Au lieu d’un report vers les librairies de proximité, le marché s’est contracté et recomposé au détriment des consommateurs.