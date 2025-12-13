POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des clients font leurs achats dans la librairie Amazon Books, située à University Village à Seattle, le 3 novembre 2015.

©

Des clients font leurs achats dans la librairie Amazon Books, située à University Village à Seattle, le 3 novembre 2015.

EFFET BOOMERANG

13 décembre 2025

Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs

Pensée pour protéger les librairies indépendantes, la « taxe Amazon » - imposant 3 € de frais de port pour les commandes de livres inférieures à 35 € - semble avoir produit l’effet inverse. Deux ans après son entrée en vigueur, le bilan est sévère. Au lieu d’un report vers les librairies de proximité, le marché s’est contracté et recomposé au détriment des consommateurs.

Photo of Jean-Philippe Delsol
Jean-Philippe Delsol Go to Jean-Philippe Delsol page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Philippe Delsol image
Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).

Populaires

1Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
2Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump
3À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
4« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
5Pour France Info, les marchés de Noël sont des vestiges du nazisme (et la France en est championne)
6Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
7L’Express fait sauter le vernis libéral du RN & voit Le Pen-Bardella divorcer, Marianne voit Villiers réconcilier les 3 droites françaises; Sarkozy annonce la révolution dans le Point; Shein excelle dans la manipulation politique, Sébastien Lecornu aussi