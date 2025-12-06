Verres d'alcool. (Image d'illustration)
FETES ET CALORIES CACHEES
6 décembre 2025
Petits conseils pour boire à basses calories pendant les fêtes
À l’approche des fêtes, limiter les calories ne tient pas qu’à ce qu’il y a dans l’assiette : les boissons alcoolisées pèsent lourd dans l’addition énergétique. Vin sec, champagne, cocktails allégés et bonnes habitudes d’hydratation peuvent pourtant éviter les excès.
3 min de lecture
Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".
