POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les fêtes de fin d'année ont la réputation de perturber les bonnes habitudes, comme bien manger et faire de l'exercice.

©

Les fêtes de fin d'année ont la réputation de perturber les bonnes habitudes, comme bien manger et faire de l'exercice.

A SAVOIR

30 décembre 2025

Petit conseils scientifiques pour ne pas déprimer sur la balance après les réveillons de fêtes

Les fêtes de fin d'année ont la réputation de perturber les bonnes habitudes, comme bien manger et faire de l'exercice. Les routines habituelles disparaissent, les journées sont moins structurées et l'activité physique peut s'estomper.

Photo of Paul Hough
Paul Hough Go to Paul Hough page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

exercice physique , fêtes de fin d'année , Noël , sport , régime , calories

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Hough image
Paul Hough

Maître de conférences en physiologie du sport et de l’exercice, Université de Westminster.