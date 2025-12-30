©
Les fêtes de fin d'année ont la réputation de perturber les bonnes habitudes, comme bien manger et faire de l'exercice.
30 décembre 2025
Petit conseils scientifiques pour ne pas déprimer sur la balance après les réveillons de fêtes
Les fêtes de fin d'année ont la réputation de perturber les bonnes habitudes, comme bien manger et faire de l'exercice. Les routines habituelles disparaissent, les journées sont moins structurées et l'activité physique peut s'estomper.
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en physiologie du sport et de l’exercice, Université de Westminster.