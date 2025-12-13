©
Des employés à l'usine Brandt, à Vendôme, dans le centre de la France, le 11 décembre 2025.
13 décembre 2025
Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
Brandt était la dernière grande marque d’électroménager en France. Elle ferme ses portes, étouffée par la concurrence chinoise, et laisse 700 salariés sur le carreau. Pendant ce temps, Mistral, qui porte l’espoir français d’occuper une place de choix sur le marché de l’IA, prépare son déménagement à Lausanne et lance son recrutement d’ingénieurs.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
