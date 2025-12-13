POLITIQUE
Des employés à l'usine Brandt, à Vendôme, dans le centre de la France, le 11 décembre 2025.

ATLANTICO BUSINESS

13 décembre 2025

Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt

Brandt était la dernière grande marque d’électroménager en France. Elle ferme ses portes, étouffée par la concurrence chinoise, et laisse 700 salariés sur le carreau. Pendant ce temps, Mistral, qui porte l’espoir français d’occuper une place de choix sur le marché de l’IA, prépare son déménagement à Lausanne et lance son recrutement d’ingénieurs.

