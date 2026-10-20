MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

Pauvreté, inégalités, déclassement : la part de réel, la part d’illusion dans l’état de la société française

Alors que les débats autour du budget 2027 et mouvements sociaux donnent lieu à de nouvelles dénonciations des « violences sociales », du déclassement et de l'appauvrissement des Français, l'Insee vient de publier, le 15 octobre dernier, un document particulièrement bienvenu intitulé Pouvoir d'achat, inégalités de revenu et pauvreté. Cette publication s'inscrit dans une initiative plus large, « 2027 : la statistique publique au service des débats », destinée à fournir des repères objectifs à l'approche des prochaines échéances électorales.