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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

20 octobre 2026

Pauvreté, inégalités, déclassement : la part de réel, la part d’illusion dans l’état de la société française

Alors que les débats autour du budget 2027 et mouvements sociaux donnent lieu à de nouvelles dénonciations des « violences sociales », du déclassement et de l'appauvrissement des Français, l'Insee vient de publier, le 15 octobre dernier, un document particulièrement bienvenu intitulé Pouvoir d'achat, inégalités de revenu et pauvreté. Cette publication s'inscrit dans une initiative plus large, « 2027 : la statistique publique au service des débats », destinée à fournir des repères objectifs à l'approche des prochaines échéances électorales.

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MOTS-CLES

Modèle Social , France , pauvreté , données , statistiques , pouvoir d'achat , niveau de vie , baisse , stagnation , inégalités

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).