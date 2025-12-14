©
Un agent de Frontex et un garde-frontière finlandais se tiennent près du poste frontière fermé de Vaalimaa, entre la Finlande et la Russie, le 7 décembre 2023.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
14 décembre 2025
La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
Une expérimentation finlandaise de grande ampleur, fondée sur l’instauration d’un revenu de base inconditionnel, vient ébranler un dogme solidement ancré dans le débat public européen. Publiée par le NBER, l’étude montre qu’une amélioration sensible du revenu des chômeurs n’a eu strictement aucun effet sur la criminalité, ni du point de vue des auteurs, ni de celui des victimes. De quoi interroger frontalement les politiques françaises fondées sur l’idée que la misère serait la cause première de l’insécurité, et rouvrir le débat sur les véritables ressorts de la délinquance.
8 min de lecture
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.