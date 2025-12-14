LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE

14 décembre 2025

La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse

Une expérimentation finlandaise de grande ampleur, fondée sur l’instauration d’un revenu de base inconditionnel, vient ébranler un dogme solidement ancré dans le débat public européen. Publiée par le NBER, l’étude montre qu’une amélioration sensible du revenu des chômeurs n’a eu strictement aucun effet sur la criminalité, ni du point de vue des auteurs, ni de celui des victimes. De quoi interroger frontalement les politiques françaises fondées sur l’idée que la misère serait la cause première de l’insécurité, et rouvrir le débat sur les véritables ressorts de la délinquance.