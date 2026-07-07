ATLANTICO BUSINESS
7 juillet 2026
Pari perdu sur l’IA : ces entreprises déjà contraintes de réembaucher après avoir licencié en masse
Ford, IBM, Commonwealth Bank : après des vagues de licenciements présentés comme la conséquence inévitable de l'IA, ces entreprises reviennent aujourd'hui sur leurs pas et réembauchent discrètement. La facture d'un enthousiasme mal calibré, qui avait sous-estimé les contraintes juridiques, les risques réputationnels et tout ce que l'empathie humaine fait encore mieux que n'importe quel algorithme.
12 min de lecture
Caroline Diard est professeure associée au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Caroline Diard est professeure associée au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.