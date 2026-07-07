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ATLANTICO BUSINESS

7 juillet 2026

Pari perdu sur l’IA : ces entreprises déjà contraintes de réembaucher après avoir licencié en masse

Ford, IBM, Commonwealth Bank : après des vagues de licenciements présentés comme la conséquence inévitable de l'IA, ces entreprises reviennent aujourd'hui sur leurs pas et réembauchent discrètement. La facture d'un enthousiasme mal calibré, qui avait sous-estimé les contraintes juridiques, les risques réputationnels et tout ce que l'empathie humaine fait encore mieux que n'importe quel algorithme.

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MOTS-CLES

business , Intelligence Artificielle , licenciements , réembauches , enthousiasme , recul , risque pour l'emploi , appropriation , entreprises , impact économique , AI-washing , droit du travail , France , Etats-Unis

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Caroline Diard
Professeure

Caroline Diard est professeure associée au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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