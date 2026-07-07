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Pari perdu sur l’IA : ces entreprises déjà contraintes de réembaucher après avoir licencié en masse

Ford, IBM, Commonwealth Bank : après des vagues de licenciements présentés comme la conséquence inévitable de l'IA, ces entreprises reviennent aujourd'hui sur leurs pas et réembauchent discrètement. La facture d'un enthousiasme mal calibré, qui avait sous-estimé les contraintes juridiques, les risques réputationnels et tout ce que l'empathie humaine fait encore mieux que n'importe quel algorithme.