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Santé de l'oeil (image d'illustration)
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MAG

20 mai 2026

Ozempic : pourquoi votre médecin doit vérifier vos yeux avant de vous prescrire ce médicament

L'Ozempic cache-t-il un risque pour nos yeux ? Alors qu'une étude associe les analogues du GLP-1 à une complication oculaire rare mais irréversible, un avertissement est nécessaire : avant de céder à la promesse d'une perte de poids spectaculaire, un examen ophtalmologique strict s'impose pour écarter un profil cardiovasculaire à risque.

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MOTS-CLES

Santé , oeil , obésité , médicament , Ozempic , risque , cardio-vasculaire , effets secondaires , étude

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Réginald Allouche

Réginald Allouche est un médecin nutritionniste, chercheur, enseignant et ingénieur biomédical, auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages consacrés à des thèmes de santé publique.

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