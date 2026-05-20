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20 mai 2026

Ozempic : pourquoi votre médecin doit vérifier vos yeux avant de vous prescrire ce médicament

L'Ozempic cache-t-il un risque pour nos yeux ? Alors qu'une étude associe les analogues du GLP-1 à une complication oculaire rare mais irréversible, un avertissement est nécessaire : avant de céder à la promesse d'une perte de poids spectaculaire, un examen ophtalmologique strict s'impose pour écarter un profil cardiovasculaire à risque.