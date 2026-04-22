POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Démence. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

SANTE

22 avril 2026

Optimisme, sommeil, restriction calorique… : ce qui marche (et ce qui ne marche pas) pour vivre plus longtemps

Face à l’essor des promesses de longévité portées par les influenceurs, entre compléments alimentaires, jeûne ou tests biologiques, la communauté médicale appelle à distinguer pratiques validées et méthodes expérimentales. Derrière cet engouement, se pose la question de l’efficacité réelle de ces stratégies pour vivre plus longtemps en bonne santé.

Photo of Christophe de Jaeger
Christophe de Jaeger Go to Christophe de Jaeger page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

santé , Optimisme , sommeil , âge , repos , longévité , sénescence , atouts , bienfaits , personnes âgées , conseils , Guide

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe de Jaeger image
Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

Populaires

1Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
2Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques
3Quelques conseils et bonnes pratiques en cas de piratage de votre compte e-mail
4Suspicions de cluster de cancer pédiatrique, acétamipride et perquisitions chez des agriculteurs : des actions judiciaires et administratives qui posent question
5Grasset : Sophie Binet à la rescousse d’un patron de PME rémunéré comme un PDG de multinationale
6Piratage de données en série et escroqueries massives en vue : mais comment expliquer l’inertie des autorités françaises ?
7Pire encore que le reste : la France au niveau zéro de la cybersécurité