SANTE
22 avril 2026
Optimisme, sommeil, restriction calorique… : ce qui marche (et ce qui ne marche pas) pour vivre plus longtemps
Face à l’essor des promesses de longévité portées par les influenceurs, entre compléments alimentaires, jeûne ou tests biologiques, la communauté médicale appelle à distinguer pratiques validées et méthodes expérimentales. Derrière cet engouement, se pose la question de l’efficacité réelle de ces stratégies pour vivre plus longtemps en bonne santé.
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MOTS-CLESsanté , Optimisme , sommeil , âge , repos , longévité , sénescence , atouts , bienfaits , personnes âgées , conseils , Guide
THEMATIQUESSanté
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque