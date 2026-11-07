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Des claviers d'ordinateur. (Image d'illustration)
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BLOCAGE 2.0

7 novembre 2026

« On bloque l’extrême droite » : derrière l’offensive en ligne de l’extrême gauche, le fichage politique assumé

La campagne #OnBloquelExtremeDroite invite à bloquer des milliers de comptes sur les réseaux sociaux. Entre liberté individuelle, listes d’opinions politiques présumées et risque d’enfermement, elle interroge les frontières du débat numérique.

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MOTS-CLES

société , droit , CNIL , droit numérique , Politique , dsa , extrême droite

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Cécile Vernudachi

Cécile Vernudachi est avocate associée chez Anders Avocats (Paris), où elle conseille entreprises des services numériques et clients utilisateurs, dans le cadre de la structuration et la sécurisation de leurs offres, de leurs projets digitaux, IA et informatiques, en conseil comme en contentieux. Experte endroit du numérique, elle intervient sur les enjeux de conformité numérique (DORA, NIS2, RGPD, CRA…), de régulation de l'intelligence artificielle (AI Act) et de cybersécurité. Son approche allie expertise réglementaire et structuration contractuelle pour accompagner les organisations dans la maîtrise des risques liés aux obligations légales croissantes du secteur digital.

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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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