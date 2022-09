Oiseaux de nuit : les personnes qui se couchent systématiquement tard présentent des risques de santé spécifiques

Les troubles du sommeil peuvent avoir des conséquences sur la santé.

Si vous préférez vous coucher et vous lever plus tard, vous pourriez présenter un risque plus élevé de diabète de type 2 et de maladie cardiaque, selon une nouvelle étude.

Steven K. Malin est professeur agrégé au sein du Département de Kinésiologie et Santé (École des arts et des sciences) et au cœur de la Division d'endocrinologie, métabolisme et nutrition (École de médecine Robert Wood Johnson) de la Rutgers University dans le New Jersey.

Atlantico : Dans votre étude, vous montrez que les "couche-tard" - ceux qui dorment et se lèvent plus tard - sont plus susceptibles d'être insulinorésistants. Qu'est-ce que cela signifie ?

Steven K. Malin : Pour répondre à cette question, le diabète de type 2 est une condition dans laquelle le taux de glucose (sucre) est élevé dans le sang. Cette situation peut être problématique car elle entraîne des lésions des vaisseaux sanguins et favorise les maladies cardiovasculaires. Près de 30 millions de personnes aux États-Unis souffrent de diabète de type 2, ce qui en fait un problème de santé publique majeur. La cause n'est pas entièrement claire, mais beaucoup, y compris notre équipe, considèrent la résistance à l'insuline comme un coupable central. On parle de résistance à l'insuline lorsque l'organisme ne réagit pas bien à l'hormone insuline. L'insuline est vitale car elle favorise l'absorption du glucose par les tissus, comme les muscles squelettiques.

Quelles données avez-vous utilisées pour votre étude (masse corporelle, etc.) ? Pourquoi ? Les oiseaux de nuit présentent également un risque plus élevé de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Quel est le lien entre ces deux phénomènes ?

La raison pour laquelle la résistance à l'insuline se développe est souvent complexe, mais deux raisons sont souvent utilisées pour expliquer le développement de la résistance à l'insuline : une mauvaise alimentation (par exemple, une alimentation riche en sucre et/ou en graisse associée à un excès de calories) et un manque d'activité physique. Cependant, plus récemment, le manque de sommeil a été évoqué comme un autre facteur comportemental critique contribuant à la résistance à l'insuline. Dans le même ordre d'idées, le sommeil est considéré comme important pour réduire le risque de diabète de type 2. Cependant, le sommeil lui-même n'est qu'un facteur parmi d'autres. L'idée que nous dormons suffisamment et que notre sommeil est de bonne qualité fait partie intégrante du sommeil. Un élément qui influe sur notre capacité à dormir est la notion de chronotype. Le chronotype (par exemple, lève-tôt ou couche-tard) est la préférence d'une personne pour l'exécution des actes de la vie quotidienne. Les personnes de chronotype tardif ou "noctambules" présenteraient un risque plus élevé d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires par rapport aux personnes de chronotype plus précoce. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elles ne sont plus en phase avec leur rythme circadien pour diverses raisons, mais surtout pour le travail chez les adultes. Par exemple, si une personne est un hibou tardif, elle préfère se coucher plus tard. Cependant, elle doit quand même se réveiller pour faire diverses choses (s'occuper des enfants, aller au travail, etc.) qui peuvent la "forcer" à se désaligner par rapport au moment où elle préférerait dormir encore. Cela modifie leur physiologie et augmente le risque de maladie. Dans cette étude, nous nous sommes demandé si ce changement physiologique était lié à la résistance à l'insuline par le biais de modifications du métabolisme des graisses. À notre connaissance, aucun travail antérieur n'a mesuré la résistance à l'insuline en utilisant les approches "standard" du clamp euglycémique et de la calorimétrie indirecte pour déterminer le métabolisme des graisses. En outre, aucun travail n'a, à notre connaissance, caractérisé le métabolisme pendant l'exercice. La mesure du métabolisme au repos et à l'effort nous a permis de voir comment les changements de mouvement au cours de la journée pouvaient avoir un impact sur la santé. L'une des principales conclusions est que les personnes ayant un chronotype plus tardif étaient effectivement moins capables de répondre à l'insuline en favorisant l'absorption du glucose vers son stockage. Et cette observation est liée à la quantité de graisse utilisée comme source d'énergie. Cela correspond aux idées selon lesquelles un faible métabolisme des graisses est lié à la résistance à l'insuline, soit par des défauts dans les mitochondries (c'est-à-dire la centrale électrique de la cellule qui produit l'énergie), soit par l'accumulation de métabolites des graisses qui nuisent à l'action de l'insuline sur des tissus comme les muscles.

Un bon état de santé et un bon régime alimentaire peuvent-ils compenser l'impact d'un coucher tardif ?

Il s'agit d'une excellente question. D'un point de vue comportemental, le régime alimentaire pourrait être important. Je n'ai pas connaissance d'un régime spécifique par chronotype et, bien que l'idée de chrononutrition et de synchronisation des aliments suscite un grand intérêt, je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de dire quel est le meilleur modèle alimentaire par chronotype. En général, les chronotypes les plus tardifs ont une alimentation plus riche en graisses et/ou en sucres, ont des horaires de repas décalés (c'est-à-dire qu'ils prennent des repas plus copieux plus tard dans la journée que plus tôt), sautent le petit-déjeuner et consomment plus d'alcool sur une base hebdomadaire que les chronotypes plus précoces. Collectivement, ce modèle alimentaire s'aligne sur des pratiques moins saines et pourrait contribuer au risque d'obésité et de comorbidités liées à l'obésité, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Je pense que cela a contribué en partie à l'idée que l'alimentation restreinte dans le temps est une bonne option, car elle favorise le WHEN que nous mangeons. En fait, dans la plupart des cas, l'idée est de ne plus manger tard le soir. Mais une question non résolue aujourd'hui est de savoir pourquoi ou comment ce dérèglement potentiel de l'appétit se produit en premier lieu. Pour combler une partie de ce manque de connaissances, nous terminons actuellement une étude portant sur la perception de l'appétit et les réponses hormonales afin de comprendre le comportement alimentaire des personnes ayant un chronotype précoce ou tardif.

En ce qui concerne l'état de santé, on peut se demander si le fait d'être diabétique et d'avoir un chronotype tardif augmente le risque de maladie cardiaque par rapport au fait d'être diabétique et d'avoir un chronotype précoce.Pour être honnête, je n'en suis pas sûr, mais d'après d'autres travaux, je pense que le fait d'être en meilleure santé, par exemple d'être en meilleure forme physique, aurait un effet protecteur indépendant du chronotype. Donc, à cet égard, un message important pour tout le monde serait de pratiquer une activité physique, quel que soit le chronotype, même en petite quantité. Le fait d'interrompre un comportement sédentaire et d'accumuler des mouvements tout au long de la journée aura des effets positifs sur la santé et le bien-être par rapport au fait de ne pas pratiquer autant d'activité. Nos travaux confirment cette idée en montrant que les personnes qui pratiquaient une activité plus intense avaient une meilleure sensibilité à l'insuline. Il est intéressant de noter que nos chronotypes précoces pratiquaient davantage d'activité physique légère (mesurée à l'aide d'accéléromètres) le matin et le midi que les chronotypes plus tardifs. Les chronotypes précoces avaient également une meilleure condition physique, déterminée par le test VO2max (consommation maximale d'oxygène).

Dans quelle mesure le fait de se coucher plus tard modifie-t-il notre rythme circadien ?

C'est une excellente question, à laquelle il est difficile de répondre de manière définitive sans tenir compte du moment où les gens se réveillent. Je soulève cette question parce que les gens doivent souvent se réveiller pour le travail ou d'autres responsabilités. Par conséquent, si l'on se couche plus tard et que l'on doit continuer à se réveiller à la même heure, le corps sera probablement plus sollicité et les changements associés à de mauvaises habitudes alimentaires et à un manque d'activité physique seront favorisés. À son tour, notre physiologie commencera probablement à évoluer vers un risque plus élevé de diabète et de maladies vasculaires.

Cela signifie-t-il que les gens devraient se forcer à se coucher tôt ?

Je ne pense pas que notre étude aborde ce sujet, et je ne dirais pas non plus que les gens doivent le faire. Il s'agit plutôt d'une prise de conscience de la physiologie, importante pour comprendre le fonctionnement du corps, qui pourrait faire courir un risque aux gens. Du point de vue de l'évolution, il semble que notre corps ait été conçu pour avoir un rythme à lui. Par exemple, ce n'est que depuis l'époque moderne que nous avons des lumières et des réveils. Au contraire, notre corps a évolué pour se réveiller au lever du soleil et se coucher le soir. Dans cette optique, certains ont suggéré que le chronotype est apparu dans le but d'aider la "meute", pour ainsi dire, puisque certaines personnes restaient éveillées pour assurer la surveillance et la sécurité.Ceci dit, à quelle heure les gens restent-ils éveillés ? Et à quelle heure se lèvent-ils ? Ces questions sont importantes pour la santé et pour minimiser les charges de stress qui mettent notre corps en danger. Malheureusement, je ne sais pas si nous avons de bonnes preuves de la quantité de "décalage" que l'on doit faire pour en tirer des bénéfices, mais considérer les horaires de l'alimentation et de l'exercice pourrait être un moyen d'aider à aligner le corps avec les cycles de lumière du jour et d'obscurité pour promouvoir notre corps dans les fondements physiologiques de la santé.

Existe-t-il des conseils pour y parvenir ?

Il s'agit d'une question et d'une réponse délicates. Certaines données suggèrent que nous avons des liens génétiques avec notre chronotype, bien que ce dernier puisse changer avec l'âge. Par exemple, les adolescents ont tendance à se coucher plus tard qu'à l'âge mûr, où nous commençons à adopter un chronotype plus précoce, jusqu'à un âge plus avancé où nous avons généralement un chronotype précoce par rapport à notre jeunesse (par exemple, l'idée d'un dîner spécial = un dîner spécial pour les lève-tôt). Étant donné que de nombreux facteurs de la vie peuvent influencer ce que notre routine implique, il est difficile de savoir si nous changeons vraiment notre chronotype ou si nous apprenons plutôt à le gérer. Quoi qu'il en soit, certains travaux suggèrent que les gens peuvent adopter des heures de coucher et de lever plus précoces grâce à des recommandations pratiques. Mon conseil général à ce sujet est le suivant : bougez ! Bouger tout au long de la journée est un excellent moyen de favoriser la santé. Il ne s'agit pas forcément de mouvements intenses. Il suffit de rompre avec un comportement sédentaire pendant environ 2 minutes toutes les heures de la journée ou de faire des promenades rapides de 10 à 15 minutes après les repas pour faire un grand pas. En plus de cela, faites une variété de mouvements (levées de poids du corps - squats, pompes, positions assises, etc. Le fait de pratiquer ces activités plus tôt dans la journée peut également contribuer à la gestion du poids et aider le corps à se préparer au coucher. Par conséquent, éviter les activités stressantes ou vigoureuses tard dans la soirée peut aider à préparer le corps au sommeil. La mise en place d'une routine pour un sommeil sain implique également de réduire au minimum les aliments stimulants (par exemple, riches en sucre, en caféine, etc.) et de supprimer les technologies (par exemple, les téléphones, les IPAD, etc.) à lumière bleue. Ce dernier point est important car il peut "tromper" notre horloge circadienne et l'inciter à rester éveillée. Il peut être très utile de ne pas laisser ces appareils dans la chambre à coucher et d'utiliser le temps qui précède le coucher pour lire et se détendre. Enfin, les personnes à chronotype tardif qui souhaitent essayer d'aligner leur corps sur leurs horaires de travail, par exemple, peuvent prendre de petites mesures pour devenir des lève-tôt. Une approche consiste à utiliser des fenêtres de 15 minutes pour s'adapter. Il s'agit d'aller au lit 15 minutes plus tôt et de se réveiller 15 minutes plus tôt. Avec le temps et en fonction de l'évolution de la situation, vous pouvez ajouter une autre fenêtre de 15 minutes. Ensuite, pendant la période de réveil plus tôt, une personne peut pratiquer une activité physique légère pour favoriser sa forme générale. S'il est possible de sortir et de profiter de la lumière du soleil, c'est également une bonne chose, car la lumière naturelle du soleil permet au système circadien de s'adapter.