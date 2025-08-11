Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Pesticides et démocratie confisquée

Alerte abus de principe de précaution : cette effroyable inculture scientifique des élites françaises

Au nom de l’article 1er de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a censuré la dérogation de la loi Duplomb sur l’acétamipride, sans refermer pour autant le robinet des importations. Entre principe de précaution maximal, données scientifiques discutées et colères paysannes, la décision cristallise un enlisement démocratique qui consiste à confisquer la voix du peuple, au profit des pétitions et d’une surenchère normative.

avec Guy-André PelouzeetAlain d'Iribarne
author imageGuy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

author imageAlain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

Alerte abus de principe de précaution : cette effroyable inculture scientifique des élites françaises

