Pesticides et démocratie confisquée

Alerte abus de principe de précaution : cette effroyable inculture scientifique des élites françaises

Au nom de l’article 1er de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a censuré la dérogation de la loi Duplomb sur l’acétamipride, sans refermer pour autant le robinet des importations. Entre principe de précaution maximal, données scientifiques discutées et colères paysannes, la décision cristallise un enlisement démocratique qui consiste à confisquer la voix du peuple, au profit des pétitions et d’une surenchère normative.