La maire de Paris, Anne Hidalgo, prononce un discours lors de l'inauguration de l'esplanade Alice Milliat dans le cadre des célébrations marquant le premier anniversaire des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2025.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, prononce un discours lors de l'inauguration de l'esplanade Alice Milliat dans le cadre des célébrations marquant le premier anniversaire des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2025.

22 décembre 2025

Fonds publics et flou artistique à Paris : Anne Hidalgo pourra-t-elle échapper à la justice ?

Juriste, Guillaume Leroy a récemment analysé et rendu publics plusieurs éléments relatifs aux notes de frais d’Anne Hidalgo, notamment après la controverse sur son voyage à Tahiti, ses frais de téléphone et ses déplacements internationaux, dans un contexte de possible candidature au poste de haut-commissaire aux réfugiés.

Guillaume Leroy

Guillaume Leroy

Guillaume Leroy est juriste et Président de Transparence Citoyenne, une association de lutte contre la corruption et pour l'intégrité des élus.