©
Un homme se fait prélever un échantillon de sang lors d'un examen médical pour hypertension, cholestérol et diabète dans un poste de services intégrés à Banda Aceh, le 11 février 2025.
EXPLICATIONS
22 décembre 2025
Comment la protéine C-réactive dépasse le « mauvais » cholestérol comme principal marqueur de risque de maladie cardiaque
Depuis que les chercheurs ont établi le lien entre l'alimentation, le cholestérol et les maladies cardiovasculaires dans les années 1950, le risque de maladies cardiovasculaires a été en partie évalué en fonction du taux de cholestérol, mesuré systématiquement par une analyse sanguine chez le médecin.
4 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Mary Scourboutakos est résidente en médecine familiale et experte en nutrition au sein de l'Eastern Virginia Medical School.
Populaires
Mary Scourboutakos est résidente en médecine familiale et experte en nutrition au sein de l'Eastern Virginia Medical School.