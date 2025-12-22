POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme se fait prélever un échantillon de sang lors d'un examen médical pour hypertension, cholestérol et diabète dans un poste de services intégrés à Banda Aceh, le 11 février 2025.

©

Un homme se fait prélever un échantillon de sang lors d'un examen médical pour hypertension, cholestérol et diabète dans un poste de services intégrés à Banda Aceh, le 11 février 2025.

EXPLICATIONS

22 décembre 2025

Comment la protéine C-réactive dépasse le « mauvais » cholestérol comme principal marqueur de risque de maladie cardiaque

Depuis que les chercheurs ont établi le lien entre l'alimentation, le cholestérol et les maladies cardiovasculaires dans les années 1950, le risque de maladies cardiovasculaires a été en partie évalué en fonction du taux de cholestérol, mesuré systématiquement par une analyse sanguine chez le médecin.

Photo of Mary Scourboutakos
Mary Scourboutakos Go to Mary Scourboutakos page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

protéine C-réactive , cholesterol , Santé , dépistage , CRP

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Mary Scourboutakos image
Mary Scourboutakos

Mary Scourboutakos est résidente en médecine familiale et experte en nutrition au sein de l'Eastern Virginia Medical School.

Populaires

1Toujours plus riches, toujours plus malheureux ? Mais l’argent est-il vraiment en cause ?
2Et si le vrai défaut de pluralisme du service public de l’audiovisuel n’était pas là où on le voit… et finalement beaucoup plus gênant que quelques obsessions politiques
3Voilà les guirlandes de Noël que vous devriez décrocher de votre sapin si vous tenez à votre santé
4Le soutien des Russes à la guerre en Ukraine est-il en train de sévèrement se fissurer ?
5L’Europe face à l’un des pires contextes économiques de son histoire : euro au plus haut, naïveté commerciale, productivité relative en chute
6Euthanasie : une majorité de Français en décalage avec la proposition de loi
7Discrète inflexion à Moscou : les signaux faibles envoyés par Vladimir Poutine dans son adresse annuelle à la presse