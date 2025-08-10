Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025.
Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025.
Révolution technologique

Martin Gurri : « Entre pulsions de paresse et soif d’innovation, l’impact de l’IA sur l’Humanité dépendra de la force morale de notre civilisation »

Entre promesse d’émancipation et risque de servitude volontaire, l’intelligence artificielle va bouleverser l'humanité. L’ancien analyste de la CIA Martin Gurri explore les promesses et l'avenir possible de cette technologie - entre effondrement moral, fusion homme-machine et renaissance spirituelle. Tout dépendra de notre volonté collective afin de faire de l’IA un outil de liberté plutôt qu’un oracle de contrôle.

avec Martin Gurri
author imageMartin Gurri

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).

