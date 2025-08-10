High-techil y a 1 heures
Révolution technologique
Martin Gurri : « Entre pulsions de paresse et soif d’innovation, l’impact de l’IA sur l’Humanité dépendra de la force morale de notre civilisation »
Entre promesse d’émancipation et risque de servitude volontaire, l’intelligence artificielle va bouleverser l'humanité. L’ancien analyste de la CIA Martin Gurri explore les promesses et l'avenir possible de cette technologie - entre effondrement moral, fusion homme-machine et renaissance spirituelle. Tout dépendra de notre volonté collective afin de faire de l’IA un outil de liberté plutôt qu’un oracle de contrôle.