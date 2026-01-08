POLITIQUE
Cancers, maladies du sang, troubles neurologiques... les maladies graves liées aux pesticides sont nombreuses. (Image d'illustration)

©

Cancers, maladies du sang, troubles neurologiques... les maladies graves liées aux pesticides sont nombreuses. (Image d'illustration)

QUAND L’EMOTION DEPASSE LA SCIENCE

8 janvier 2026

Les pesticides responsables des cancers du pancréas : une fake news scientifique complaisamment colportée dans la presse

La hausse du cancer du pancréas inquiète, et certains médias pointent les pesticides comme cause majeure. Mais que disent réellement les données scientifiques ? Les études disponibles invitent à une lecture bien plus nuancée, loin des raccourcis alarmistes.

François-Marie Bréon

4 min de lecture

MOTS-CLES

cancer , fake news , santé , cancer du pancréas , médecine , pesticides

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
François-Marie Bréon image
François-Marie Bréon

François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).

