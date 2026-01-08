©
Cancers, maladies du sang, troubles neurologiques... les maladies graves liées aux pesticides sont nombreuses. (Image d'illustration)
8 janvier 2026
Les pesticides responsables des cancers du pancréas : une fake news scientifique complaisamment colportée dans la presse
La hausse du cancer du pancréas inquiète, et certains médias pointent les pesticides comme cause majeure. Mais que disent réellement les données scientifiques ? Les études disponibles invitent à une lecture bien plus nuancée, loin des raccourcis alarmistes.
François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).
