Ogresse artificielle

Ces plans de la Big Tech pour faire face à la demande croissante d’énergie générée par l’IA

Les centres de données consomment déjà environ 450 TWh par an et pourraient atteindre 1 000 TWh d’ici 2030 sous l’effet de l’IA. Des sites jusqu’à 1,8 GW mettent à l’épreuve des réseaux saturés et difficiles à renforcer, entre NIMBY et pénuries d’équipements. Pour Damien Ernst, la parade passe par une électricité décarbonée sécurisée via PPA et surtout par des SMR installés au pied des data centers. À défaut, l’infrastructure de l’IA se bâtira hors d’Europe.