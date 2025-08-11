Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Nouveau mondeil y a 3 heures
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
Ogresse artificielle

Ces plans de la Big Tech pour faire face à la demande croissante d’énergie générée par l’IA

Les centres de données consomment déjà environ 450 TWh par an et pourraient atteindre 1 000 TWh d’ici 2030 sous l’effet de l’IA. Des sites jusqu’à 1,8 GW mettent à l’épreuve des réseaux saturés et difficiles à renforcer, entre NIMBY et pénuries d’équipements. Pour Damien Ernst, la parade passe par une électricité décarbonée sécurisée via PPA et surtout par des SMR installés au pied des data centers. À défaut, l’infrastructure de l’IA se bâtira hors d’Europe.

avec Damien Ernst
author imageDamien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

