Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 26 minutes
Emmanuel Macron s'entretient avec Sébastien Lecornu, lors d'une cérémonie marquant le 80e anniversaire du débarquement allié en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale, au cimetière national de Boulouris à Boulouris-sur-Mer, le 15 août 2024.
Emmanuel Macron s'entretient avec Sébastien Lecornu, lors d'une cérémonie marquant le 80e anniversaire du débarquement allié en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale, au cimetière national de Boulouris à Boulouris-sur-Mer, le 15 août 2024. © CHRISTOPHE SIMON / AFP
Boucle bouclée

Sébastien Lecornu à la merci du PS : et si l’histoire du macronisme était juste celle de sociaux démocrates ayant utilisé les électeurs de centre droit pour gouverner…

Les négociations du Premier ministre Sébastien Lecornu s'orientant de plus en plus vers un potentiel accord de non-censure avec le Parti Socialiste, la situation semble faire rejaillir une réalité occultée ces dernières années ; les fondations et la philosophie social-démocrate du macronisme pourtant souvent classé au centre droit. Décryptage.

avec Christophe BouillaudetPierre Bentata
author imageChristophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

Voir la bio »
author imagePierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Voir la bio »

Sébastien Lecornu à la merci du PS : et si l’histoire du macronisme était juste celle de sociaux démocrates ayant utilisé les électeurs de centre droit pour gouverner…

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés