Géopolitiqueil y a 43 minutes
Stratégie diplomatique
Le grand soulagement : Voilà comment Donald Trump a délivré les fondations de la paix pour Israël et le Moyen-Orient
Ce lundi 13 octobre, les derniers otages vivants encore détenus par le Hamas ont été libéré, délivrant les Israéliens d'une profonde angoisse et exprimant clairement la réussite diplomatique du président Donald Trump dont le plan de paix a su réunir les différents acteurs de la région. Quels ont été les ingrédients de cette réussite ? Décryptage.