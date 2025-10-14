Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 43 minutes
Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la fin d'une conférence de presse dans la salle à manger d'État de la Maison Blanche à Washington, le 29 septembre 2025.
Stratégie diplomatique

Le grand soulagement : Voilà comment Donald Trump a délivré les fondations de la paix pour Israël et le Moyen-Orient

Ce lundi 13 octobre, les derniers otages vivants encore détenus par le Hamas ont été libéré, délivrant les Israéliens d'une profonde angoisse et exprimant clairement la réussite diplomatique du président Donald Trump dont le plan de paix a su réunir les différents acteurs de la région. Quels ont été les ingrédients de cette réussite ? Décryptage.

avec Dov Zerah
author imageDov Zerah

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

 

