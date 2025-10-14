Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 4 heures
Des gens portent des roses pour les déposer au mémorial de Tel Aviv en l'honneur des Israéliens tués pendant et au cours des deux années qui ont suivi les attaques de 2023 par des militants palestiniens, le 7 octobre 2025.
Soutien inconditionnel

Cette lumière crue que jette le deal de Trump au Proche-Orient sur les ressorts islamo-gauchistes de l’Europe

La libération des derniers otages pris par le Hamas marque une étape majeure du conflit au Moyen-Orient. Mais au lieu d’un consensus de soulagement, le geste diplomatique américain met à nu des fractures profondes en Europe : entre les partisans d’un soutien sans réserve à Israël et ceux qui, selon l’auteur de cette tribune, portent une hostilité idéologique qui dépasse la critique gouvernementale.

avec Mick Hume
author imageMick Hume

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

