Géopolitiqueil y a 4 heures
Soutien inconditionnel
Cette lumière crue que jette le deal de Trump au Proche-Orient sur les ressorts islamo-gauchistes de l’Europe
La libération des derniers otages pris par le Hamas marque une étape majeure du conflit au Moyen-Orient. Mais au lieu d’un consensus de soulagement, le geste diplomatique américain met à nu des fractures profondes en Europe : entre les partisans d’un soutien sans réserve à Israël et ceux qui, selon l’auteur de cette tribune, portent une hostilité idéologique qui dépasse la critique gouvernementale.