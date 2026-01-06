POLITIQUE
Le président russe Vladimir Poutine rencontre le président vénézuélien Nicolas Maduro au Kremlin à Moscou le 7 mai 2025.

ALLIANCES FRAGILISEES

6 janvier 2026

Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global

Longtemps présentée par le Kremlin comme le pilier d’un front des nations non-occidentales face aux États-Unis, la Russie voit aujourd’hui ce récit fragilisé, y compris en interne. Les revers en Syrie, au Mali, en Arménie et au Venezuela alimentent une crise de crédibilité stratégique et révèlent les limites de la puissance russe, jusque dans le camp pro-guerre qui soutenait Vladimir Poutine.

4 min de lecture

Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.