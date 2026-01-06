ALLIANCES FRAGILISEES

Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global

Longtemps présentée par le Kremlin comme le pilier d’un front des nations non-occidentales face aux États-Unis, la Russie voit aujourd’hui ce récit fragilisé, y compris en interne. Les revers en Syrie, au Mali, en Arménie et au Venezuela alimentent une crise de crédibilité stratégique et révèlent les limites de la puissance russe, jusque dans le camp pro-guerre qui soutenait Vladimir Poutine.