Une sculpture représentant une main tenant une plateforme de forage pétrolier est visible devant le siège de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) à Caracas, le 26 février 2025.

ATLANTICO BUSINESS

6 janvier 2026

L’ambition première des Américains n’est pas de préempter le pétrole, mais de renforcer la circulation des pétrodollars - explications

Les Américains cherchent plus à renforcer la stabilité  de leur monnaie qu’à récupérer les immenses réserves pétrolières. En mettant la main sur le Venezuela, ils coupent la route aux Russes et surtout aux Chinois, qui cherchent à dédollariser la mondialisation.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.