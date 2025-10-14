Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Monique Barbut, ancienne Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, s'exprime lors d'une conférence à la Conférence mondiale sur les changements climatiques 2016 à Marrakech, le 14 novembre 2016. (Photo de FADEL SENNA / AFP)
Anti nucléaire

Le troublant pedigree de la nouvelle Ministre de la Transition écologique

Fraîchement nommée dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, comme marque d'ouverture vers la gauche et la société civile, Monique Barbut, ministre de la transition écologique, lève des inquiétudes sur ses orientations idéologiques et son parcours, notamment pour la filière nucléaire française.

avec Philippe Charlez
author imagePhilippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge  

