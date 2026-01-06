POLITIQUE
Le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre français de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, quittent le palais de l'Élysée après le Conseil des ministres hebdomadaire, à Paris, le 10 décembre 2025.

6 janvier 2026

Budget : ces illusions de croissance dans lesquelles se bercent les gouvernements français depuis des années en construisant leurs trajectoires budgétaires

Depuis des décennies, les gouvernements français bâtissent leurs budgets sur des hypothèses de croissance qui ne se matérialisent jamais, alimentant déficits et dette publique. Derrière ces prévisions irréalistes, c’est la fragilité structurelle de l’économie française et l’incapacité à engager des réformes de fond qui sont en cause.

Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 