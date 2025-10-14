Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Scienceil y a 5 heures
Une image obtenue par le Nasa par le télescope James Webb d'une paire de jeunes étoiles nommées Herbig-Haro 46/47 trouvées à 1 470 années-lumière de distance dans la constellation Vela au sein de la galaxie de la Voie lactée.
Une image obtenue par le Nasa par le télescope James Webb d'une paire de jeunes étoiles nommées Herbig-Haro 46/47 trouvées à 1 470 années-lumière de distance dans la constellation Vela au sein de la galaxie de la Voie lactée. © AFP / ESA - NASA - CSA - STScI
Phénomène massif

Cette vague cosmique massive qui déplace les étoiles de la Voie Lactée

Des données du télescope spatial Gaia révèlent qu’une vague géante d’origine mystérieuse traverse actuellement notre galaxie, provoquant des oscillations verticales dans le mouvement de milliards d’étoiles. Les astronomes, encore dans l’incertitude quant à son origine, envisagent qu’elle pourrait être la conséquence d’une collision passée entre la Voie lactée et une galaxie naine. Décryptage.

avec Anna Alter
author imageAnna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 

Voir la bio »

Cette vague cosmique massive qui déplace les étoiles de la Voie Lactée

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés