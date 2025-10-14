Phénomène massif

Cette vague cosmique massive qui déplace les étoiles de la Voie Lactée

Des données du télescope spatial Gaia révèlent qu’une vague géante d’origine mystérieuse traverse actuellement notre galaxie, provoquant des oscillations verticales dans le mouvement de milliards d’étoiles. Les astronomes, encore dans l’incertitude quant à son origine, envisagent qu’elle pourrait être la conséquence d’une collision passée entre la Voie lactée et une galaxie naine. Décryptage.