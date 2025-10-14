Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Businessil y a 56 minutes
Une photo prise le 25 septembre 2024 à Oslo, en Norvège, montre des répliques de l'avers et du revers de la médaille du prix Nobel de la paix exposées à l'Institut Nobel norvégien.
Une photo prise le 25 septembre 2024 à Oslo, en Norvège, montre des répliques de l'avers et du revers de la médaille du prix Nobel de la paix exposées à l'Institut Nobel norvégien. © Jonathan NACKSTRAND / AFP
Nobel politiquement incorrect

Un Français, Philippe Aghion, remporte le prix Nobel d’économie 2025 en démontrant que la croissance dépend de l’innovation… Ça ne va pas plaire à la gauche

Ils sont trois à avoir remporté le prix Nobel d’économie : Joel Mokyr, Peter Howitt et Philippe Aghion, pour leurs recherches sur la croissance soutenue par la « destruction créatrice » et l’innovation. Des travaux qui répondent aux nombreuses questions soulevées par une mondialisation en crise.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Voir la bio »

