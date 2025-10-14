Businessil y a 56 minutes
Nobel politiquement incorrect
Un Français, Philippe Aghion, remporte le prix Nobel d’économie 2025 en démontrant que la croissance dépend de l’innovation… Ça ne va pas plaire à la gauche
Ils sont trois à avoir remporté le prix Nobel d’économie : Joel Mokyr, Peter Howitt et Philippe Aghion, pour leurs recherches sur la croissance soutenue par la « destruction créatrice » et l’innovation. Des travaux qui répondent aux nombreuses questions soulevées par une mondialisation en crise.