Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

Internationalil y a 4 heures
Drapeau Marocain. (Image d'illustration)
Drapeau Marocain. (Image d'illustration) © Reuters
Tensions diplomatiques

Face à l’Algérie, le Maroc tend la main et la France durcit le ton

Le face-à-face franco-algérien se crispe sur fond de Sahara occidental. La reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud alimente la riposte d’Alger, sans résumer la brouille. Mohammed VI tend la main au peuple algérien et consolide un royaume stable, offensif sur le plan économique et courtisé par les grandes puissances. Pour la France, l’équation se complique en Afrique du Nord face à des concurrents plus agiles, Italie en tête.

avec Christophe Boutin
author imageChristophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Voir la bio »

Face à l’Algérie, le Maroc tend la main et la France durcit le ton

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

PolitiqueSociété