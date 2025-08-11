Tensions diplomatiques

Face à l’Algérie, le Maroc tend la main et la France durcit le ton

Le face-à-face franco-algérien se crispe sur fond de Sahara occidental. La reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud alimente la riposte d’Alger, sans résumer la brouille. Mohammed VI tend la main au peuple algérien et consolide un royaume stable, offensif sur le plan économique et courtisé par les grandes puissances. Pour la France, l’équation se complique en Afrique du Nord face à des concurrents plus agiles, Italie en tête.