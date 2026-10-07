QUAND C’EST FLOU, Y’A…

Objectif 140 milliards : radioscopie des économies budgétaires proposées par Marine Le Pen

En pleine crise de la dette, alors que les taux d'emprunt de la France atteignent des sommets inédits depuis plus de quinze ans, Marine Le Pen a présenté mardi son plan de redressement des finances publiques : 140 milliards d'euros d'économies nettes d'ici 2032, un déficit sous les 3% dès 2030 et une règle d'or inscrite dans la Constitution par référendum. Un fin connaisseur des comptes publics, qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons professionnelles, nous a livré son analyse. Son verdict, largement partagé par de nombreux experts, est sévère : un plan à peine chiffré, aux postes fragiles, qui contourne la seule vraie marge de manœuvre budgétaire, les pensions de retraite.