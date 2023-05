Nutrition : des repas raisonnables la semaine, plaisirs le week-end ? Pas sûr que l’impact pour votre santé vous plaise…

Un hamburger exposé lors du Food Network New York City Wine & Food Festival, le 13 octobre 2022, à New York.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : En matière de nutrition, nombreux sont ceux à penser qu’avec des repas sains et équilibrés pendant la semaine, il est possible de manger des « cheat meals » le week-end, à savoir des repas souvent gras et sucrés. Est-il vraiment raisonnable, en mangeant sainement pendant la semaine, de se permettre tous les excès le week-end ?

Béatrice de Reynal : Bien sûr que non : chaque esprit sain le sait intimement.

Notre alimentation est la base de notre équilibre de vie : alimentaire comme intellectuel.

L’organisme n’aime que la régularité : pour programmer, préparer les mets qu’il voit, le corps prépare s a panoplie d’enzymes digestives. Se priver pour mieux se gaver ? C’est le pire que vous pouvez faire subir à votre corps.

Quels sont les inconvénients de cette pratique ?

La chronobiologie nous apprend qu’il existe des cycles hormonaux qui gèrent notre alternance faim/ satiété, notre cycle Nuit /jour, notre compétence immunitaire, notre humeur, notre état veille / sommeil…. Vous donnez des à-coups ? Vous aurez des retours de manivelle.

Des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont découvert que les rats qui mangeaient des aliments sains la plupart du temps, mais riches en graisses et en sucre de manière occasionnelle avaient de bien moins bons résultats à des tests de mémoire spatiale. Quel est le lien entre régime et cognition ?

La nutrition n’est pas seulement affaire de carburant. D’ailleurs, dans une voiture, vous mettez aussi de l’huile, de l’eau… Vous faites des vidanges.

Pour le corps, c’est pire. Vous devez considérer la nutrition comme une complexe organisation entre la tête et la panse : les considérations psychiques sont au moins aussi importantes que les considérations physiologiques.

Satisfaire le corps sans le surcharger : c’est très bien. Mais n’occultez pas l’esprit, qui a besoin de repos, d’être repus, d’être estimé et considéré, qui a besoin de toute votre attention.

De manière générale, que pensez-vous du concept des « cheat meals » ? À quel point est-il néfaste de « tricher » occasionnellement sur un régime et de se faire parfois plaisir avec un burger ou une part de gâteau ?

A nouveau : il faut nourrir le corps et l’esprit et la convivialité est vraiment partie de l’équilibre alimentaire. Mais les excès font partie de l’équilibre. Les festins de fin d’année avec foie gras et huîtres vous permettent de « faire le plein » de vitamine D, qui fait défaut durant l’hiver en France. Les excès de protéines étaient bénéfiques aux plus faibles lors de périodes où elles étaient le lot des plus favorisés.

