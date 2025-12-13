©
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Alexus G. Grynkewich, assistent à une conférence de presse conjointe sur la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes, au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 12 septembre 2025.
MENACE RUSSE
13 décembre 2025
« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
Avertissant que l’Europe doit se préparer à une guerre d’ampleur comparable à celles du XXᵉ siècle, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a ravivé le débat sur la menace russe. L’Europe fait-elle preuve de lucidité face au danger, ou cède-t-elle à une surenchère anxiogène aux conséquences politiques lourdes ?
13 min de lecture
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.
