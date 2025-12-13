POLITIQUE
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte (à droite), et le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Alexus G. Grynkewich (à gauche), assistent à une conférence de presse conjointe sur la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes, au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 12 septembre 2025.

©

MENACE RUSSE

13 décembre 2025

« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?

Avertissant que l’Europe doit se préparer à une guerre d’ampleur comparable à celles du XXᵉ siècle, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a ravivé le débat sur la menace russe. L’Europe fait-elle preuve de lucidité face au danger, ou cède-t-elle à une surenchère anxiogène aux conséquences politiques lourdes ?

Viatcheslav Avioutskii, Rodrigo Ballester et Arthur Kenigsberg

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Rodrigo Ballester
Ancien fonctionnaire européen, il dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium à Budapest.

Arthur Kenigsberg

Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans. 

