« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Alexus G. Grynkewich, assistent à une conférence de presse conjointe sur la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes, au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 12 septembre 2025.