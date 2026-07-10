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Cette photographie montre le bâtiment du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, dans le centre de Paris, le 21 octobre 2025.
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10 juillet 2026

La nomination au Conseil d’Etat qui dit tout de la couleur politique du sommet de la Justice française

Derrière la façade symbolique de la Cour de cassation, le Conseil d’État s’impose comme le véritable point névralgique du pouvoir en France. Entre porosité politique, contrôle en temps réel des crises et capacité à neutraliser les lois par la technique juridique, enquête sur une « juristocratie » feutrée qui encadre l'action publique bien plus qu'elle ne la subit.

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Photo of Gérald Pandelon
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MOTS-CLES

Conseil d'État , nomination , France , justice administrative , Christine Maugüé , Magistrature , pouvoir de censure , Cour de cassation

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Saint-Germain image
Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Arnaud des Varannes

Arnaud des Varannes est un Haut fonctionnaire qui s'exprime sous pseudonyme.

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