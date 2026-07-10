TIENS DONC

La nomination au Conseil d’Etat qui dit tout de la couleur politique du sommet de la Justice française

Derrière la façade symbolique de la Cour de cassation, le Conseil d’État s’impose comme le véritable point névralgique du pouvoir en France. Entre porosité politique, contrôle en temps réel des crises et capacité à neutraliser les lois par la technique juridique, enquête sur une « juristocratie » feutrée qui encadre l'action publique bien plus qu'elle ne la subit.