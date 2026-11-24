Cette proposition liant l’impôt sur le revenu avec le nombre d’enfants n'est pas isolée. En octobre dernier, Édouard Philippe a proposé de supprimer l'impôt sur le revenu des classes moyennes pendant les trois années suivant la naissance d'un enfant, grâce à une réduction fiscale pouvant atteindre 3 000 euros par an. De son côté, le Rassemblement national défend depuis plusieurs années l'attribution d'une part entière de quotient familial dès le deuxième enfant, contre une demi-part actuellement.

Entre chaque responsable politique, les mécanismes diffèrent : exonération totale d'impôt, réduction forfaitaire ou renforcement du quotient familial, et leurs bénéficiaires, effets redistributifs et coûts budgétaires ne sont pas non plus identiques mais ces propositions ont en commun une même logique. Il s’agit d’utiliser l'impôt sur le revenu pour améliorer la situation financière des parents et, ce faisant, encourager les Français à avoir davantage d'enfants.

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