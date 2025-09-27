Bouger autrement

Musculation et exercice physique : voilà ce que vous devriez cesser de faire si vous avez plus de 40 ans… et par quoi le remplacer

Beaucoup de sportifs amateurs continuent à reproduire les mêmes routines qu’à 20 ans, sans tenir compte du vieillissement naturel du corps. Pourtant, raideurs, douleurs articulaires et récupération plus lente imposent d’autres priorités : gainage profond, mobilité, proprioception et respiration. L’objectif n’est pas de renoncer à l’intensité, mais de privilégier des mouvements plus intelligents et respectueux de la biomécanique, afin de rester performant tout en évitant les blessures.