Best-Of du 20 au 26 septembre

Sportil y a 5 heures
Cours de fitness. (Image d'illustration)
Cours de fitness. (Image d'illustration) © REUTERS/Rick Wilking
Bouger autrement

Musculation et exercice physique : voilà ce que vous devriez cesser de faire si vous avez plus de 40 ans… et par quoi le remplacer

Beaucoup de sportifs amateurs continuent à reproduire les mêmes routines qu’à 20 ans, sans tenir compte du vieillissement naturel du corps. Pourtant, raideurs, douleurs articulaires et récupération plus lente imposent d’autres priorités : gainage profond, mobilité, proprioception et respiration. L’objectif n’est pas de renoncer à l’intensité, mais de privilégier des mouvements plus intelligents et respectueux de la biomécanique, afin de rester performant tout en évitant les blessures.

avec Arnaud Laizé
author imageArnaud Laizé

Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et  nutritionnistes.

