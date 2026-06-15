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Le président italien de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney prennent un selfie sur scène lors du tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, au Kennedy Center, à Washington, D.C., le 5 décembre 2025.
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ATLANTICO BUSINESS

15 juin 2026

Mondial 2026 : jamais la planète football n’avait produit une machine à cash d’une telle puissance. Mais au profit de qui ?

Les chiffres du Mondial 2026 donnent le vertige. Jamais la planète football n’avait produit une machine économique d’une telle puissance. Mais derrière les records d’audience, les milliards de recettes et les stades pleins à craquer, une question demeure : qui gagne réellement de l’argent dans cette gigantesque opération commerciale ?

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MOTS-CLES

Coupe du monde de Football 2026 , FIFA , pays organisateur , collectivités locales , profits , entreprises privées , sponsoring , tourisme , Polémique , coûts , privatisation , sport

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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