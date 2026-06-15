ATLANTICO BUSINESS
15 juin 2026
Mondial 2026 : jamais la planète football n’avait produit une machine à cash d’une telle puissance. Mais au profit de qui ?
Les chiffres du Mondial 2026 donnent le vertige. Jamais la planète football n’avait produit une machine économique d’une telle puissance. Mais derrière les records d’audience, les milliards de recettes et les stades pleins à craquer, une question demeure : qui gagne réellement de l’argent dans cette gigantesque opération commerciale ?
4 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.