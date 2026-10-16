LE RETOUR DES GILETS JAUNES
16 octobre 2026
Mobilisation du 17 octobre : les autorités anticipent une journée sous tension, entre colère sociale et risque de débordements
À la veille de la mobilisation du 17 octobre, les services de l’État recensent près de 500 actions jugées crédibles et plus de 90 manifestations en préparation. Si le retour massif des « Gilets jaunes » reste incertain, la contestation pourrait prendre des formes diverses.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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