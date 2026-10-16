POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des manifestants, vêtus de gilets jaunes, brandissent une fusée éclairante et une banderole sur laquelle on peut lire « Gilets jaunes, nous sommes là » lors d'un rassemblement marquant le 5e anniversaire des manifestations antigouvernementales dites « Gilets jaunes » de 2018-2019, à Bordeaux, en France, le 18 novembre 2023.
See image caption
See copyright

LE RETOUR DES GILETS JAUNES

16 octobre 2026

Mobilisation du 17 octobre : les autorités anticipent une journée sous tension, entre colère sociale et risque de débordements

À la veille de la mobilisation du 17 octobre, les services de l’État recensent près de 500 actions jugées crédibles et plus de 90 manifestations en préparation. Si le retour massif des « Gilets jaunes » reste incertain, la contestation pourrait prendre des formes diverses.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Gilets jaunes , colère sociale , mobilisation , manifestation , oppositions , opposants , 17 octobre , mobilisation du 17 octobre , casseurs , Black Blocs , violence , pouvoir d'achat , CGT

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1La France en manque d’impôts ? Les 7 arguments qui démentent la théorie budgétaire LFI-Zucman-Piketty et consorts
2Faux droits sociaux, vrais déficits : voilà ce que l’opération transparence de Bercy révèle de l’état du pays, et ce qu’elle cache encore
3Nouvelle « idole » des jeunes ? Ni Geffray, ni Nuñez, les lycéens réclament Sébastien Lecornu
4Sondages : la petite épicerie libérale Lisnard fait de l'ombre à l'hypermarché de droite généraliste Retailleau
5Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales
6Malgré des cyber attaques en série, les députés ne trouvent pas le temps de voter la loi NIS2 pour protéger la France
7Grippe : pourquoi vous devriez vous faire vacciner plus tôt cette année