LE RETOUR DES GILETS JAUNES

Mobilisation du 17 octobre : les autorités anticipent une journée sous tension, entre colère sociale et risque de débordements

À la veille de la mobilisation du 17 octobre, les services de l’État recensent près de 500 actions jugées crédibles et plus de 90 manifestations en préparation. Si le retour massif des « Gilets jaunes » reste incertain, la contestation pourrait prendre des formes diverses.