TECTONIQUE
16 octobre 2026
Vers des Gilets jaunes saison 2… ou pas ?
Ancien analyste de la CIA, Martin Gurri avait anticipé la crise des Gilets jaunes et décrit avant leur émergence les mécanismes de révolte à l’ère numérique. Alors qu'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes est prévue pour le samedi 17 octobre, le think-tank Le Millénaire s’est penché sur la possibilité d’une « saison 2 » du mouvement. Dans quelle mesure la situation actuelle présente-t-elle des similitudes avec celle qui a précédé les Gilets jaunes en 2018, ou avec d’autres grandes contestations sociales ?
13 min de lecture
MOTS-CLESGilets jaunes , 17 octobre , mobilisation , manifestations , colère , mouvement social , pouvoir d'achat , inflation , pétrole , Essence , facture , Electricité , Lycéens , syndicats , réseaux sociaux , contestation , violence , mécontentement , défiance , gilets jaunes saison 2 , français , étincelle , modèle prédictif , conflit social , mouvements sociaux , histoire , révolution , révolte , Martin Gurri , le millénaire
THEMATIQUESFrance
Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).
Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.
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Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).
Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.