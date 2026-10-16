TECTONIQUE

Vers des Gilets jaunes saison 2… ou pas ?

Ancien analyste de la CIA, Martin Gurri avait anticipé la crise des Gilets jaunes et décrit avant leur émergence les mécanismes de révolte à l’ère numérique. Alors qu'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes est prévue pour le samedi 17 octobre, le think-tank Le Millénaire s’est penché sur la possibilité d’une « saison 2 » du mouvement. Dans quelle mesure la situation actuelle présente-t-elle des similitudes avec celle qui a précédé les Gilets jaunes en 2018, ou avec d’autres grandes contestations sociales ?